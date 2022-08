A discussão em torno da passagem dos Gabinetes Europol e Interpol para a esfera do SSI deveria ter sido olhada com naturalidade: afinal estes gabinetes estão (ou deveriam estar) ao serviço do país e, portanto, de todas as polícias.



No entanto, assistimos a uma espécie de negociação (como se as questões de Estado fossem uma espécie de “toma lá, dá cá”) em que dois altos funcionários do Estado anunciam ter chegado a acordo.









Ver comentários