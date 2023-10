A tarde de sábado foi de puro entretenimento em versão “qual o chapéu preferido” num evento em muito semelhante a Ascot, mas com o povo a dançar o Vira. O casamento da infanta Maria Francisca com o plebeu Duarte Araújo Martins fez sonhar os admiradores de histórias de príncipes e princesas e encheu de orgulho os monárquicos do País.









Ver comentários