A festa prometia ser de arromba. Uma boda farta e com muitos foguetes. Elas alindaram-se com esmero. Eles vestiram o fato domingueiro. O coro comentador prometia sangue e apocalipses. O festim contava com cerca de mil propostas de alteração do Orçamento. Mil! Nunca se vira tanta criatividade no parlamento. O chefe Costa anunciava o caos. ...