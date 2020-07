O ‘Plano de Recuperação Económica de Portugal’ (PREP), assinado por António Costa Silva, merece leitura integral de quem sente deveres de cidadania. O documento, que pode ser consultado no site do CM, foi encomendado por António Costa, mas visa uma leitura suprapartidária, que lhe permita servir de farol ao que vamos fazer com a chuva de milhares de milhões aprazada para 2021.