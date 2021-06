Emmanuel Macron mostrou uma fratura exposta. Acusou o presidente da República Centro-Africana, Touadéra, de ser “refém” do grupo Wagner: mercenários russos, ex-tropas especiais, ligados a Putin e que, entre invasões a países, execuções e cercos à ONU, tomaram várias cidades - não com o objetivo de ajudar o povo massacrado, mas manter Touadéra no poder e, com o OK deste, capturar minas de ouro, diamantes ...