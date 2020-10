O PS governa os Açores desde 1996. Vários indicadores provam a melhoria da qualidade de vida dos açorianos ao longo destes anos. O portal PORDATA, por exemplo, diz-nos que o índice do poder de compra por pessoa, no Açores, passou dos 65,5% em 2000 para os 87,3% da média nacional em 2017, ultrapassando a Madeira, que no mesmo período evoluiu dos 72,5% para os 86,5%.