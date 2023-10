Em 17-18 de outubro, Putin visitou o seu “melhor amigo” Xi Jinping, naquele que foi o 42.º encontro entre ambos nos últimos dez anos. Putin ficou satisfeito com a calorosa receção de Xi e a exibição do “alto nível de coordenação estratégica” China-Rússia, mas para Xi isso teve um custo calculado.



A ida do Presidente russo à China coincidiu com o 3.









Ver comentários