“Quem diz é quem é!”

Há sempre alguém pior. Este é o principal argumento de defesa na política portuguesa. Sempre que alguém reprova alguma medida do governo no combate à pandemia, António Costa apressa-se a argumentar que, mesmo se algo vai mal, com Passos Coelho iria muto pior. E, curiosamente, o PSD tem igual postura. Quando alguém critica a governação de Passos e a sua austeridade violenta, logo os sociais-democratas rebatem com o argumento de que a culpa é do antecessor, no caso, Sócrates. Esta é a modalidade dominante num debate político doentio, própria de regimes totalitários. Consiste em defender que “os erros dos outros ainda são piores que os nossos” e que a culpa é sempre dos antecessores.Quando as acusações são sobre corrupção, os partidos já nem se defendem, apenas passam culpas para o adversário. Álvaro Amaro, eurodeputado do PSD, é arguido por corrupção, por actos cometidos enquanto autarca? Não tem problema. Então e o socialista Joaquim Couto de Santo Tirso também não foi detido? Vara está preso por corrupção? Sócrates está acusado? Os socialistas contrapõem com o caso BPN dos sociais-democratas Oliveira e Costa e Arlindo de Carvalho.