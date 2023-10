Israel foi invadido e humilhado. A Palestina está em chamas que não se sabe até onde irão. É mais um conflito que se junta ao da Ucrânia, do Nagorno-Karabakh, do Kosovo ou do fervilhar na Bósnia. O Sahel está em chamas, cada vez mais liderado por autocratas golpistas apoiados pelos Wagner. Lá no Oriente, Putin vai visitar a Coreia do Norte depois de receber milhões de munições para a guerra da Ucrânia.









Ver comentários