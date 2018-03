Recuperar melhor

A boa disposição é boa para a saúde. Estar bem-disposto, sorridente, ser simpático ajuda a ter níveis baixos de inflamação, ou seja, ajuda a que o corpo combata com eficácia as infecções. Gripes e viroses, por exemplo, curam-se mais depressa estando bem-disposto.A admiração e o espanto parecem ainda mais eficazes do que a boa-disposição a evitar e a recuperar de doenças. Um estudo publicado na revista científica ‘Emotion’ sugere que a admiração, a surpresa e o espanto, que experimentamos por vezes perante a natureza, a arte ou em actividades religiosas, tendem a actuar como anti-inflamatórios. Espante-se… que a constipação passa.E já agora fique também a saber que se for sujeito a uma intervenção cirúrgica, mesmo com anestesia total, o melhor é ir de cara alegre - a recuperação tende a ser mais fácil.