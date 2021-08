Regresso do medo

Um cidadão americano estaciona uma carrinha junto ao Capitólio, em Washington. Anuncia ter uma bomba em direto no Facebook e pede para falar com Joe Biden. A ameaça, naturalmente preocupante, motivou uma musculada resposta - o aparato já faz parte do protocolo - num país habituado a viver entre o amor e o ódio na relação com as armas.Mobilizados os meios e evacuadas as ruas, o homem entregou-se após negociação. A situação foi resolvida, mas no subconsciente dos americanos estarão as mudanças em curso no Afeganistão e a imprevisibilidade que daí resulta. O crescimento da intolerância trará novos desafios que precisam de atenção redobrada.