‘Rei’ com dois amores

Enquanto a Justiça mantém o processo de Matthias Schmelz bem guardadinho na gaveta e a criar pó, o ‘rei dos aspiradores’ vai estando entretido, em fuga, no centro de uma luta entre duas mulheres, que sacam dos piores insultos para ver quem é a namorada oficial do homem que é ‘só’ suspeito de vários crimes de lenocínio.



E passo a recordar o caso, que parece estar esquecido por quem está à frente dos tribunais no nosso país: Schmelz montou um autêntico negócio de sexo que tinha como sede a sua mansão no Estoril. Lá conheceu a Iara, uma das pretendentes. A Agnes chegou depois. As duas estão em guerra aberta. E de férias. A Iara em Cannes, na Riviera Francesa. A Agnes voltou ao Dubai. E o ‘rei’ anda onde? Eu não sei, mas a Justiça devia procurar saber.

