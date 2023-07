A imigração é um fenómeno da democracia portuguesa”, lembrou há dias o ensaio “Uma imigração em vias de diversificação e com uma forte componente de irregularidade”, da autoria de Rui Pena Pires, Cláudia Pereira e Alejandra Ortiz, docentes e investigadores no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. O ensaio faz parte de “O Estado da Nação e as Políticas Públicas”, a publicação anual do ISCTE que, neste ano de 2023, foi dedicada às “Reformas Estruturais”.









Residual durante o Estado Novo, a população estrangeira residente passou de 51 mil indivíduos em 1980 para 699 mil em 2021. São 6,8% dos habitantes de Portugal. A principal origem é o Brasil, com mais de 200 mil cidadãos, seguido pelo Reino Unido (42 mil), Cabo Verde, Itália e Índia.

Só em 2021 o SEF concedeu títulos de residência a 111 mil imigrantes. Segundo o ensaio, o principal problema da imigração em Portugal é a irregularidade. Desses 111 mil imigrantes, um quarto era irregular.





Os autores defendem – e bem! – que o problema documental dos imigrantes tem de ser resolvido na origem. A requalificação urgente dos consulados é uma das reformas estruturais que Portugal mais precisa.