Cada vez que sai em reportagem Judite Sousa vê-se envolvida numa polémica sem fundamento e que tira as atenções do que importa (o trabalho) e as centra no acessório (a sua vida pessoal). Desta vez não foi por causa das futilidades, roupa ou cabelo, mas sim por causa de um colega. Uma sucessão de fotos, posts, explicações ...