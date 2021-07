Risco para a História

Shimon Peres (1923-2016), político israelita de referência durante sete décadas, disse em tempos sobre a autorização que deu para uma arriscada operação de resgate de reféns, no Uganda: “Se o soldado arrisca a sua vida, o que deverá fazer o chefe? Também deve arriscar a carreira. Portanto, senti-me soldado.” Fez agora 45 anos desde que a sua coragem como ministro da Defesa salvou uma centena de vidas.Há dezenas de anos que em Portugal se discute a atribuição aos operacionais da PSP e GNR do chamado subsídio de risco. Dezenas de polícias faleceram em serviço, em várias circunstâncias, enquanto os governos e o Parlamento não conseguiram avançar com a justa atribuição deste subsídio.