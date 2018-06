Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo mal, bem

Nunca pensei que Ronaldo soubesse ser não perfeito a errar.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Minuto 53 do Portugal– Irão. Ronaldo opta por falhar o penálti.



Pondo o colectivo à frente do ego, resolve manter o resultado renhido. Se marcasse, provavelmente os iranianos amochavam, Portugal crescia e acabava por golear.



Uma goleada ia significar esfíncteres relaxados e a gente não se dá bem com isso. Íamos afrouxar, embandeirar em arco, os deuses do futebol iam achar "ai, estes meninos já não precisam de nós? Então já vão ver", e, bom, íamos ver: éramos corridos já nos oitavos de final.



Conhecedor da inigualável capacidade de fanfarronice instantânea do seu país, Ronaldo escolheu falhar, para nos manter concentrados.



Sinceramente, nunca pensei que Ronaldo soubesse ser não perfeito a errar. Aposto que até para isso treina.