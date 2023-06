A psicologia ensina-nos que desajustamento se refere à incapacidade de reagir com sucesso e de forma satisfatória às exigências do ambiente. O termo abarca condições sociais, biológicas e psicológicas.



Estou convicto que os dias de hoje encerram uma complexa teia de políticas sociais e económicas, com repercussões que ninguém previu tão céleres, conduzindo a sociedade a uma realidade que se aproxima daquilo que batizarei de CIOC - Clima de Indisciplina Oficialmente Consentido.









