Sabor amargo

Olhando para os dias de hoje deparamo-nos com uma realidade social difícil de entender e muito menos de aceitar. Eh pá, estás a ficar velho, um cota, reformado… enfim, palavras ocas, mas que nos atingem em cheio.



Não por me sentir insultado, mas porque fico a pensar no motivo deste amargo que sinto no estômago quando diariamente desfolho o jornal, um hábito comum em gente fora de prazo mas que se preocupa em perceber o mundo, e me deparo com rixas à saída de discotecas que se traduzem em verdadeiras batalhas campais entre jovens que destilam um ódio semelhante àquele com que Russos atacam Ucranianos, ou radicais do Estado Islâmico atacam os que denominam de infiéis.









