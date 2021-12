O Benfica passa por um processo sempre doloroso de substituição de uma liderança forte que durou anos e anos. Os dirigentes encarnados submeteram-se a comer e calar no reinado de Vieira, em listas em que Luís Filipe era o rei sol, Rui Costa o delfim e pouco mais sabíamos sobre os vice-presidentes. Eram mais conhecidos o CEO, Domingos Soares de Oliveira, e o braço-direito, Paulo Gonçalves, do que qualquer dirigente eleito, à exceção de José Eduardo Moniz, estrela com brilho próprio de outras andanças.