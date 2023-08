O Benfica derrotou o Estrela da Amadora. Normal, até porque o jogo foi no Estádio da Luz. Mas as decisões do treinador fizeram com que as coisas fossem estranhas. Samuel Soares a titular na baliza? Então para que se foram gastar 10 milhões com Trubin? Se o Benfica tem três ‘excelentes’ guarda-redes, vai ter um problema – mas, mesmo na estrutura, há muito quem ache que o jovem Samuel não está preparado.









