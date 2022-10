Não consegue explicar a corrupção do mensalão e da petrolífera estatal brasileira Petrobras. Lula da Silva. Por muito que queira fugir com o cóccix à seringa, ali está o Partido Trabalhista ligado a roubalheiras e fraudes e por aí adiante. Pagou, o PT, mensalmente, a vários deputados, 30 mil reais para votarem legislação favorecida pelo partido na Câmara dos Deputados do Brasil.









Ver comentários