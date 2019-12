Silas tem de se encontrar rapidamente

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A tarefa que foi dada a Silas não é fácil. O Sporting está longe de ter um grande plantel, atravessa uma fase complicadíssima da sua história, vive uma guerra aberta entre as claques e Frederico Varandas e, para ajudar, o julgamento de Alcochete mantém abertas feridas profundas que estão muito longe de curadas. Ainda assim, é difícil entender algumas das decisões do treinador leonino, nomeadamente no que toca a certas opç... < br />