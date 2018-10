Não me cheira. Nem que tivesse calhado o senhor do ‘Juiz decide’, ou o Stallone a fazer de Judge Dredd.

Não percebo o desespero com o sorteio de Ivo Rosa. Pelos vistos, há quem ache possível que outro juiz veja de forma diferente o facto de um ex- -PM viver milionariamente com dinheiro passado secretamente por um amigo, que o recebe através de transferências de, entre outros, Ricardo Salgado.



Não me cheira. Nem ...