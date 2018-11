Há dias, PSP e GNR impediram jornalistas de falar com pessoas na rua. O sindicato ficou em silêncio.

Quando António Costa escreveu "choca-me" que a RTP transmita touradas, "mas não me ocorre proibir a sua transmissão", a formulação na negativa prevê exactamente o contrário: o primeiro-ministro põe a hipótese de as poder proibir. Tal não lhe é possível num País com liberdade ...