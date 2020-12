O número de mortos em Portugal está a subir de forma insuportável. Não há certeza total, mas os dados indicam intuitivamente que o vírus está mais agressivo nesta segunda vaga. A temida barreira dos 100 mortos diários esteve perto de ser ontem batida. Nos últimos 8 dias, morreram 683 pessoas.









Trata-se de um dado novo na avaliação das medidas para conter a doença, porque o Natal agrava o perigo. Os alertas de médicos e cientistas têm sido feitos com ponderação, mas com firmeza. Há dois dias, lemos com horror no CM que janeiro pode trazer 1500 vítimas adicionais.

Na sexta-feira, o Governo vai decidir as medidas para a próxima quinzena. O que está atualmente em vigor não é, de todo, ajustado à nova fase da pandemia. Basta analisar a perplexidade com que muitos portugueses procuraram saber o que podiam realmente fazer este fim de semana no seu concelho. O resultado foi que, à conta de medidas ioiô, a duas velocidades, multiplicaram-se os comportamentos de risco agravado.





Tanto luto e tanta dor por este país fora obriga-nos a todos, como comunidade, a ponderar bem qual a amplitude dos próximos passos.