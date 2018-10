Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tecno-Democracia

As atuais tecnologias digitais tanto podem ajudar como prejudicar a democracia.

Por Carlos Moedas | 00:30

A tecnologia é a maior força transformadora do mundo, em aceleração nos últimos 200 anos. Mesmo os mais céticos aceitam o seu enorme contributo para o nosso bem-estar. Basta pensarmos na redução da mortalidade infantil, na cura de inúmeras doenças, ou na aproximação dos povos através de tecnologias como os aviões ou as plataformas digitais.



Mas qual é o efeito da tecnologia na nossa democracia? A tecnologia é por definição neutra. Da mesma forma que a eletricidade ou o caminho-de-ferro permitiram construir grandes democracias, estas tecnologias foram também utilizadas para criar economias planificadas comunistas ou impérios coloniais que levaram à morte de milhões de pessoas. Da mesma forma, as atuais tecnologias digitais tanto podem ajudar como prejudicar a democracia, fazendo desta uma das questões políticas centrais da nossa atualidade.



No fundo a tecnologia globalizou a economia, mas ao mesmo tempo tornou a política mais local. As grandes plataformas têm hoje por objetivo captar a nossa atenção o maior número de horas possível, alimentando-nos com informação que nos agrada, o que reforça as nossas crenças mas também os nossos preconceitos. Há uma quase perfeita adaptação da mensagem a cada utilizador individual. Hoje estas plataformas e os seus eficazes algoritmos asseguram que cada um de nós vive numa cidadela com muros altos, onde só vemos aquilo que confirma as nossas ideias.



Este fenómeno é trágico para a democracia porque num mundo repleto de informação estes algoritmos acabam por reduzir a nossa escolha em vez de a aumentar. Este fenómeno está a tribalizar a política em todo o mundo e terá consequências profundas nas nossas democracias. A censura no passado implicava bloquear o acesso à informação. Hoje, como diz Yuval Noah Harari, a "censura" passa por sermos inundados com informação que reforça as nossas certezas e retira as nossas dúvidas.



Com as suas exigentes leis de privacidade, a UE deu um passo certo para a construção de um futuro no qual a tecnologia pode ser um reforço e não uma ameaça à democracia. Agora que se aproximam as eleições europeias devemos estar todos muito atentos. Temos que ver quais os candidatos que nos propõem soluções para este problema político vital; que nos falam da transparência dos algoritmos com potencial para controlar as nossas vidas em sociedade; que nos recomendam um modelo económico que se centre na criação de valor e não no controlo da nossa atenção.



Política de conteúdo

Para mim a política é e deve ser conteúdo. Infelizmente em Portugal, e em muitos outros países europeus, vivemos uma fase em que o mais importante parece ser a forma, ou o tweet, em detrimento do conteúdo. Maria da Graça Carvalho tem sido um exemplo ao dedicar a sua carreira ao conteúdo. Esta semana lançou com Rui Rio e David Justino uma estratégia para o Ensino Superior.



Em Portugal 40% dos alunos que terminam o secundário não seguem para o ensino superior e o fator socioeconómico e habilitação escolar dos pais é crucial para o sucesso dos filhos. Por isso o desígnio político é claro. Precisamos de medidas concretas para promover a equidade e igualdade de oportunidades. Deixo aqui para reflexão três medidas apresentadas que me parecem cruciais: primeiro, é preciso responsabilizar as instituições pelo sucesso dos seus estudantes e pela admissão de grupos sub-representados; segundo, é essencial reforçar o apoio aos estudantes mais carenciados e criar uma cobertura nacional de residências estudantis através da reabilitação de edifícios públicos degradados; terceiro, é necessário criar uma espécie de "Erasmus" entre o interior e o litoral que fomente a mobilidade entre os estudantes e os professores.



José Neves: entrada de luxo nos mercados

Há muita inovação de grande qualidade em Portugal. Sei que a inovação não se reduz aos unicórnios, mas não escondo o orgulho de ver a nossa bandeira na bolsa de Nova York ao lado do nome Farfetch. Um marco para a inovação portuguesa. É uma prova que a inovação de qualidade não tem fronteiras.



Flagelo dos incêndios florestais

O último relatório da UE sobre incêndios revelou números impressionantes: 1,2 milhões de hectares destruí- dos, 127 vítimas e prejuízos de 10 mil milhões de euros. Este Verão a UE mobilizou 15 aviões, 6 helicópteros e 400 bombeiros, e financiou 1,6 milhões de euros em custos de transporte.



31

...milhões de mercadorias de contrafação apreendidas em 2017 nas fronteiras externas da UE, no valor de 580 milhões de euros. As mercadorias de contrafação perigosas são destinadas a uso quotidiano: alimentação, têxtil, cigarros, medicamentos e brinquedos. A China continua a ser o principal país de origem destas mercadorias.



Uma Europa que...

Desbloqueou ...uma primeira verba de 1,5 milhões de euros para acudir à Indonésia após o terramoto e o tsunami do passado fim-de-semana, assim como o envio de bens de primeira necessidade, material de resgate de protecção civil e mapeamento por satélite.