A poucos dias do Natal de 2008, Jorge Jesus, então treinador do Sp. Braga, convocou os jornalistas (entre eles, eu) à porta do Banco Privado Português (BPP).Surgiu triste, preocupado. Jesus e a mulher tinham aplicado “as poupanças de uma vida”, sob a palavra de honra de João Rendeiro.Disseram-lhe que eram investimentos sem risco, só que, quando a bomba estourou, deixou de poder mexer no seu dinheiro.