Carlos Paião morreu há 30 anos. Lembro-me bem da data porque estava em São Paulo, na Bienal do Livro, profundamente chocado com o incêndio do Chiado.Jovem médico, Carlos Paião morreu na estrada em dia de concerto. Deixou-nos muitas canções, a marca do seu talento como compositor e intérprete e a promessa ...