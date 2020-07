Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ficamos surpreendidos com Sandro, o homem que, aparentemente com a conivência da esposa, assassinou com laivos de sadismos a sua própria filha, Valentina, de 9 anos, num crime que chocou o País. Antes, havia existido o caso de Patrícia Ribeiro, a bombeira de 27 anos que envenenou o filho de apenas 7 com clorofórmio, e que se encontra a ser julgada por crime de homicídio tentado. Felizmente a PJ atuou a tempo e conseguiu salvá-lo. Fomos agora surpreendidos ...