Ljubomir Stanisic e um punhado seletivo de empresários da restauração exigiram do Governo medidas para um dos ramos mais martirizados pela pandemia. Fizeram-no à revelia das associações do setor. Após as manifestações – algumas com violência –, veio a greve de fome. O cozinheiro/estrela da TV precisa de audiência e, para isso, transformou a causa num reality show.Pelo caminho, enxotou o líder do CDS durante uma visita aos grevistas e comparou António Costa (com quem queria reunir) ao sanguinário presidente sérvio, Milosevic. À porta do Parlamento, Ljubomir exigia negociar com os políticos que desprezava. Costa fez bem em não receber o chef da euforia variável. Ljubomir e o seu grupo inorgânico representam-se apenas a eles próprios. E a maioria dos donos de restaurantes não se identificará sequer com tais empresários, alguns dos quais famosos por cozinharem acima das suas possibilidades.