Um fórum para a paz

Por Carlos Moedas | 00:30

Exatamente 100 anos depois do fim da primeira guerra mundial, no dia 11 de Novembro de 2018, o Presidente Francês decidiu organizar o "Fórum de Paris para a Paz" inspirado no modelo da COP21 que levou ao acordo de combate às mudanças climáticas.



Este encontro que ainda parece estar pouco divulgado é de extrema importância para o momento que vivemos por duas razões:

Primeiro, vivemos a maior crise do sistema multilateral e supranacional que nos garantiu a paz nos últimos 70 anos.



O maior inimigo da democracia é hoje a ideia populista que a culpa de todos os males que nos acontecem não é nossa, mas de um sistema de decisões multilaterais e de organizações supranacionais longe dos cidadãos.



Esquecem-se os populistas que é graças a esse sistema multilateral que temos vivido em paz. Este discurso vem da extrema direita e da extrema esquerda que criaram a ilusão de que se vivêssemos fora de acordos multilaterais ou fora da União Europeia voltaríamos a um passado de fronteiras nacionais em que tudo era perfeito.



Esquecem-se de que os problemas hoje não são nacionais, os problemas e crises que vivemos não podem ser resolvidos dentro das nossas fronteiras. Hoje nenhum país pode resolver sozinho problemas como os refugiados, as migrações, a cibersegurança ou a saúde.



O multilateralismo é isso mesmo, a realização que sozinhos não conseguimos resolver os grandes desafios internacionais. E essa foi a grande solução encontrada depois da segunda guerra mundial.



Segundo, é extraordinário ver a liderança da Europa na coordenação global. Macron no seu discurso no Congresso dos EUA lançou a ideia de um "Novo Multilateralismo". Um multilateralismo mais eficiente e orientado para os resultados que não faz sombra às identidades e culturas nacionais. Mas que as respeita e que as ajuda a florescer.



Temos que ser claros, se as pessoas se cansaram das organizações e acordos internacionais é porque estes se tornaram demasiadamente burocráticos e com resultados muitas vezes difíceis de explicar à população em geral.



Quando as pessoas sentem que as conclusões das grandes reuniões internacionais, seja G7, G20 ou Conselho Europeu estão escritas e acordadas antes das reuniões numa linguagem hermética, perguntam-se e com razão: Para que servem os políticos? Para que servem essas reuniões?



E por isso temos que apostar num multilateralismo de resultados concretos que a população perceba, que possa apoiar e sentir como seus. Se não fizermos arriscamo-nos a viver o que já vivemos exatamente há 100 anos.



O maior inimigo da democracia é hoje a ideia populista que a culpa de todos os males não é nossa.