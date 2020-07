Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São bons amigos, todos a rondar os setenta, depois do almoço traz cada um sua cadeira e vão sentar-se junto do coreto para a conversa e um bocado de Sueca. Suspiram de alívio se o Belarmino demora ou não vem, porque então ficam mais sossegados. É que ele, que de si próprio diz ser uma pilha de nervos, seja qual for o assunto encontra sempre maneira de discordar ou contradizer, às vezes excitando-se a ponto que fica roxo, com a voz ...