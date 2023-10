Atenção, senhores governantes com as tentações de perdoar crimes em troca de dinheiro. Neste fim de semana decisivo para o fecho do Orçamento do Estado para 2024, existe a ideia de consagrar no articulado daquele diploma a figura da “suspensão provisória do processo” para crimes fiscais punidos com penas de prisão até 8 anos.









