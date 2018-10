Seis meses depois, Benfica e FC Porto reencontram-se na Luz com papéis invertidos e ainda muito campeonato para jogar. O último embate foi decisivo para o título. O FC Porto tinha um ponto de atraso e, ao vencer na Luz, ficou com dois de avanço a quatro jornadas do fim. Foi campeão. Para o ser, tinha de ganhar e, nesse jogo, ...