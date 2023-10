Livros como ‘Um Pouco Mais de Azul’ e ‘Átomos do Silêncio’, ambos editados em Portugal pela Gradi- va, levaram leitores de vá- rias gerações a interessar-se pela história do universo e pela obra científica de Hubert Reeves, um cientista nascido no Canadá, que agora morreu com 91 anos.



Reeves foi consultor da NASA e diretor para a in- vestigação do Centro Na- cional para a Investigação Científica de França e au- tor de uma obra vasta de que se destaca também o livro ‘Já não Terei Tempo’, que na fase final da sua vida lançou mensagens mobilizadoras em relação à defesa do ambiente e da paz.









