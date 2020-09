O Benfica vai em breve a eleições e tem, na comissão de honra de um candidato (por acaso o presidente há quase vinte anos), o primeiro-ministro do nosso país. Perdão, não o primeiro-ministro, apenas um cidadão muito parecido com ele, e que com ele partilha óculos, cartão de cidadão, peúgas, quiçá até passaporte, escova de dentes e chaves de casa.