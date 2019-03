Kim Jong-un viajou 60 horas de comboio blindado entre Pyongyang e Hanói para uma cimeira com Donald Trump que terminou debalde.

Kim Jong-un viajou 60 horas de comboio blindado entre Pyongyang e Hanói para uma cimeira com Donald Trump que terminou debalde. Não foi uma completa surpresa. Quando o homem que governa os Estados Unidos pelo Twitter se juntou ao ditador do país mais fechado do Mundo para tentar a desnuclearização norte-coreana muitos duvidaram ...