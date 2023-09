O nome não ajuda, porque parece que falta ali qualquer coisa no meio (uma vogal era bem-vinda) para ligar melhor as letras. Mas depois, no campo, tudo muda de figura e Aursnes apresenta-se como jogador completo. Joga à frente, joga atrás, joga à direita, à esquerda e ao meio. Já alguém sugeriu, com humor, que o Benfica dispensa um terceiro guarda-redes pois se houver azar, Aursnes faz o lugar.









