Uma lição demasiado cara

Durante 20 anos, as tropas da coligação internacional liderada pelos americanos empurraram para as cavernas das montanhas e dos desertos os talibãs que tinham apeado do poder em 2001.Algumas eleições depois e dois presidentes eleitos, nunca os novos poderes afegãos apoiados pelas potências internacionais conseguiram atenuar a miséria do povo e afastar a ideia de que lideravam uma das mais corruptas administrações do mundo. Não admira que os talibãs tenham tido tanta facilidade em retomar o controlo do país, mesmo perante umas forças armadas e de segurança numerosas e bem equipadas pelos americanos e que não hesitaram em mudar de lado, facilitando a rápida progressão da marcha vitoriosa dos talibãs até Cabul.