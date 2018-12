Fujo da agenda mediática desportiva (incontornavelmente marcada pelo sai-entra de Rui Vitória do Benfica) para dedicar estas linhas à causa do jornalismo. Confiando no interesse e boa vontade do leitor, espero que não desvie já os olhos para outro ponto de leitura e se mantenha por aqui pouco mais de um minuto.Aproveito o facto ...