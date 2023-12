Urgência climática

Está a decorrer, entre 30 de novembro e 12 de dezembro, a COP28 - Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2023, num momento em que o limiar do aquecimento global de 1,5° C acima do nível pré-industrial, estabelecido no Acordo de Paris de 2015, está prestes a ser ultrapassado. As severas consequências da crise climática já são visíveis e, por exemplo, segundo o IDMC, em 2022, num total de 71,1 milhões de deslocados internos (número maior de que há registo), 32,6 milhões foram devido a catástrofes naturais, mais do que os 28,3 milhões devido a conflitos.









