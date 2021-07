Vai chamar deus a outro

Soube esta semana que um amigo tem cancro. Não é o primeiro nem será o último. Já me morreram várias pessoas com essa e outras doenças, ou até sem doença – morrer faz parte da vida. E hoje o índice de sobreviventes ao cancro é animador. Ainda assim, a notícia abala. E ajuda a explicar o meu nervoso miudinho esta semana.Ando há cinco dias com um torcicolo. Hoje, numa visita de rotina ao hospital enfureci-me com uma banal falha burocrática: põem máquinas para ‘simplificar’ (o famoso Simplex de Sócrates), mas depois esquecem-se de que as pessoas não são máquinas. Aqui foi um funcionário que despercebeu e me deu a instrução errada. Acontece. Não havia razão para me enervar tanto. E também me zanguei com a falta de civismo das pessoas a subirem as escadas do metro como se estivessem a fazer natação sincronizada, sem darem espaço a quem quer apanhar o comboio. E nem vos digo o que ontem chamei à minha mulher.