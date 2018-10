Um vinho do Dão tem a virtude de não se tornar enjoativo depois do segundo copo.

A partir deste fim de semana começa a maratona das feiras vínicas em Lisboa. Uma no Campo Pequeno, outra no Centro de Congressos da Junqueira (Encontro com o Vinho e Sabores) e outra ainda na FIL – Grandes Escolhas Vinhos & Sabores.



Como a primeira é o Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, durante este fim de semana, e ...