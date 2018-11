Parece que deputados do PS estudam a possibilidade de as touradas em Portugal passarem a recorrer ao uso de velcro.

Parece que deputados do PS estudam a possibilidade de as touradas em Portugal passarem a recorrer ao uso de velcro de maneira a evitar o derramamento de sangue. Aquela coisa dos ténis dos miúdos (estão a ver?) nos lombos dos touros. Parece que na Califórnia – onde as corridas são proibidas – é o que usam, ...