Vénia a Jesus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O seu a seu dono, como costuma dizer o povo. Eu, que sempre defendi – e continuo a defender – que Jorge Jesus não deve regressar ao Benfica, tenho que homenagear as extraordinárias capacidades e o magnânimo talento do treinador português: vai ser com toda a certeza campeão no Brasil e pode levantar hoje a Taça Libertadores.Notável! Jesus está a juntar-se, cada vez mais, a um incrível grupo de jogadores e treinadores ... < br />