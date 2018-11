O que tem o Benfica que ver com as querelas fiscais de Luís Filipe Vieira? Nada. Mas Vieira permite-se confundir os seus interesses empresariais e financeiros com os interesses do clube que dirige. E com o poder que o cargo lhe confere. A foto acima regista o momento em que o presidente do Benfica se junta ao seu coarguido Rui Rangel, por ocasião ...