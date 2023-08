Quem escutou as palavras do juiz-presidente a descrever minuciosamente as agressões e morte à pequena Jéssica, por certo, por maior que seja a sua cultura cívica, passou por momentos difíceis de revolta e indignação. Não passa pela cabeça mais soez aceitar de ânimo leve a brutalidade, a desumanidade, a crueldade que se abateu sobre aquela inditosa criança.









