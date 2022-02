Dizem que quem sai aos seus não degenera e a infanta Cristina de Espanha parece levar este ditado à letra. Foram anos e anos a ver a mãe, a rainha Sofia, a perdoar as constantes infidelidades do rei Juan Carlos, sem nunca se divorciar e a sujeitar-se às mais que muitas humilhações públicas. Agora a infanta Cristina parece querer seguir as pisadas da mãe ao não romper de vez a ligação com Iñaki Urdangarín.