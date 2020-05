O que se passou com milhares de processos de acesso ao layoff, rejeitados pela Segurança Social com o falso argumento de falta de IBAN? Na raiz estará o mesmo mal que levou ao pessoal da Saúde o prémio de não receber o aumento comum da Função Pública: a burocracia.Não há Simplex que valha a um Estado capturado por burocratas. Para esta casta, imóvel no séc. XIX, as pessoas não têm rostos, aspirações, direitos, fome.Com a informatização e a inteligência artificial, o Estado mantém inalterado o culto dos burocratas. Neste século, os Governos cortaram nos serviços públicos essenciais. Saúde, Segurança, Educação, Justiça viram os seus meios humanos escassearem para benefício do setor privado. Já os burocratas anónimos continuam inúmeros, a emperrar a máquina, sem remissão nem castigo possível. Que importa a essas almas de alpaca se milhares de trabalhadores caírem na penúria, devido à sua incúria paralisante? Nada. E alguma coisa vai mudar? Nada. Pode cair uma ministra. Nunca um punhado de burocratas.