Mais espaço à Covid

O Correio da Manhã tem liderado, desde a primeira hora, a informação sobre a situação pandémica em Portugal e no Mundo. E vai continuar a fazê-lo, agora que a segunda vaga chegou em força. É este o nosso compromisso com os leitores, sem descurar, naturalmente, todos os restantes acontecimentos que marcam o dia a dia: da política à economia, do crime ao desporto, da cultura à vida dos famosos.Sempre melhor, sempre primeiro.Face ao maior volume informativo no que toca à Covid e dada a necessidade de fornecer aos nossos leitores tudo aquilo que precisam verdadeiramente de saber - concedendo mais espaço ao tema que atormenta o Mundo - decidimos suspender, até ao final do mês, as nossas edições regionais, havendo apenas uma edição que será igual para todo o País.O noticiário que, habitualmente, consta nessas páginas, será distribuído pelas várias secções do jornal, com o mesmo rigor e o mesmo destaque.